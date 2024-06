euro-2024,-fabrizio-corona-contro-la-nazionale:-“una-squadra-di-ragazzini,-stupidi-e-viziati”

ROMA – La delusione azzurra a Euro 2024 non è andata giù agli italiani. E tra le lamentele rivolte alla squadra di Spalletti a fare il giro dei social c’è quella di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi stronca la squadra battuta 2 a 0 dalla Svizzera.

L’ATTACCO CONTRO LA SQUADRA

“Una nazionale di ragazzini, sfigati, senza co****ni, stupidi e viziati. Zero carattere, zero determinazione”, scrive Corona in una storia. E aggiunge: “Li vedremo tutti a Ibiza con i loro tatuaggi senza senso, le loro finte famiglie e le loro bambole di plastica. Se fossimo un Paese serio, Equitalia dovrebbe pignorargli lo stipendio”.

PAROLE DURE PER SPALLETTI

Parole dure, poi, per il ct Spalletti: “L’allenatore un fottuto borioso senza valori, principi e onestà intellettuale”.

IL RIFERIMENTO ALLA POLITICA: “SIAMO IL PAESE CHE ELEGGE SALIS”

In conclusione, un riferimento alla politica: “Viva l’Italia, mi dispiace per quelli che ci credono ma noi siamo il Paese che elegge una come la Salis per rappresentarci“.

