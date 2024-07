euro-2024,-gravina:-fiducia-in-spalletti,-deve-continuare-a-lavorare

“Tutti dispiaciuti e responsabili, ma pensiamo al nuovo appuntamento”

Roma, 1 lug. (askanews) – “Personalmente, ma un po’ tutti, siamo dispiaciuti, dispiaciuti per non aver dato a tutti i tifosi italiani quella gioia che meritano, dispiaciuti per il risultato anche se sappiamo che quello è soggetto a tantissime variabili”. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc dopo la sconfitta con la Svizzera che ha portato l’Italia fuori dagli Europei.”Non abbiamo nulla da nascondere – ha aggiunto – siamo tutti responsabili ma dobbiamo continuare a esserlo appellandoci a un grande senso di responsabilità”. Confermata la fiducia al ct Luciano Spalletti. “Questo è l’amore che abbiamo per la nostra Nazionale, per questo io e le persone che lavorano con me continuiamo a credere che la scelta che abbiamo fatto sia quella giusta. Dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo avere fiducia in Spalletti, che ha tutto il nostro appoggio e deve continuare il suo lavoro, perché tra 60 giorni inizia un nuovo appuntamento” ha concluso Gravina.