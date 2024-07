euro-2024,-sisal:-la-spagna-resta-favorita-per-la-vittoria-finale

Occhi su Yamal, Morata, Kane e Bellingham

Milano, 12 lug. (askanews) – Alla vigilia della finale di Euro 2024 secondo Sisal la Spagna resta favorita a 2,40 e pronta a festeggiare il suo quarto titolo continentale, che sarebbe un record. L’Inghilterra, offerta a 3,50, continua a lottare per riempire una bacheca occupata, al momento, solo dalla Coppa del Mondo del 1966.

Domenica gli occhi saranno tutti puntati sull’enfant prodige spagnolo Lamine Yamal. A soli 17 anni, li compirà domani (a proposito, Auguri) è il più giovane marcatore di sempre agli Europei e, dopo un gol magnifico in semifinale contro la Francia, ora più che mai da lui ci si aspetta una magia anche nel giorno più importante: Yamal ancora nel tabellino dei marcatori è dato a 4,50. Il Capitano, Alvaro Morata, ripeterà il miracolo a cui abbiamo assistito contro la Croazia? Uno scenario da non escludere essendo offerto a 4,00.

Queste le quote sui possibili marcatori dell’Inghilterra: Bukayo Saka, a segno a 6,00; Jude Bellingham e Phil Foden, appaiati a quota 5,00 e, naturalmente, il capitano Harry Kane offerto a 3,50.

La possibilità che questo match si protragga oltre i tempi di gioco è data a 2,90 mentre una soluzione ai rigori è data a 5,00.