euro-2024,-tifosi-italiani-pronti-a-rinunciare-alle-proprie-vacanze-per-sostenere-gli-azzurri-in-germania

Lo rivela un sondaggio di Booking.com-SWG

Roma, 14 giu. (askanews) – Mentre molti italiani stanno pianificando le loro vacanze estive sulle coste di Rimini, Riccione o Barcellona 1, per i tifosi di calcio, l’inizio di Uefa Euro 2024 rappresenta un’occasione imperdibile. Invece delle destinazioni tradizionali, molti trascorreranno le vacanze estive in Germania, una meta meno tipica per gli italiani, esplorando nuove città che probabilmente non erano sulla loro lista dei desideri. Quasi la metà (48%) dei tifosi italiani dichiara infatti di essere pronta a rinunciare a tutti gli altri viaggi dell’anno per recarsi in Germania e sostenere gli Azzurri.

Da quando sono stati annunciati i calendari delle partite, informa una nota, i dati di Booking.com rivelano un aumento delle prenotazioni nelle città tedesche che ospiteranno le partite della nazionale italiana. Tra queste, Lipsia e Dortmund, con la piccola città di Gelsenkirchen che è passata dal 274esimo al 36esimo posto tra le destinazioni più prenotate in Germania dagli italiani nel 2024, mentre si prepara ad ospitare Italia vs Spagna il 20 giugno 2. C’è anche un senso di ottimismo tra i tifosi, con le ricerche per Berlino in aumento di quasi il 15% 3 per il weekend della finale di Uefa Euro 2024, nella speranza che l’Italia raggiunga la finale!

Uefa Euro 2024 si sta dimostrando un’attrazione turistica straordinaria, coinvolgendo anche i non appassionati di calcio: il 38% di loro afferma di voler andare in Germania quest’anno solo per godersi l’atmosfera di un grande evento. Questo dimostra come tornei di questa portata ispirino viaggi verso destinazioni altrimenti non visitate, ampliando le nostre esperienze culturali. Nel frattempo, i tifosi non si limitano a pianificare un viaggio in Germania: la maggioranza (57%) sta infatti considerando di trasformarlo in una vacanza itinerante per visitare più città, ad esempio con un viaggio on the road. Quasi due su tre esprimono anche il desiderio di visitare le attrazioni offerte lungo il percorso.

Per realizzare questa vacanza, i tifosi italiani di calcio non badano a spese: un quarto di loro dichiara di essere disposto a spendere oltre 800 euro per andare a Uefa Euro 2024, e quasi uno su dieci è pronto a superare i 1500 euro per sostenere la propria squadra. Questo riflette un atteggiamento di viaggio da “almeno una volta nella vita”.

Booking.com offre una vasta gamma di alloggi per tutti i budget. Sebbene gli hotel siano i più popolari tra i viaggiatori diretti in Germania, molti stanno anche optando per gli appartamenti, che sono saliti al secondo posto tra le tipologie di alloggio più prenotate, superando ostelli, aparthotel e pensioni 4.

Anche tra i tifosi che si recheranno in Germania senza assistere alle partite degli Europei, appartamenti e case si stanno dimostrando molto popolari: 6 su 10 dichiarano di voler affittare una casa o un appartamento abbastanza grande per riunirsi con amici e familiari e tifare insieme la propria squadra. Questa esperienza condivisa è fondamentale per molti, con il 54% che preferisce guardare il Campionato europeo di Calcio 2024 con il proprio partner, il 45% con gli amici e il 22% con la famiglia. Solo una piccola frazione (4%) opta per guardarlo da soli, forse per il desiderio di godersi l’evento in solitudine.

“In Booking.com, ci impegniamo nel rendere possibili i viaggi ispirati dalle passioni personali e, da italiano, comprendo profondamente quanto gli italiani siano appassionati di calcio. Sono fiero che Booking.com sia ancora una volta il Partner Ufficiale per Alloggi e Attrazioni del Campionato Europeo di Calcio UEFA”, afferma Alessandro Callari, Regional Manager per l’Italia di Booking.com. “Con quasi la metà dei tifosi italiani pronti a trascorrere le proprie vacanze in Germania quest’anno per seguire la loro passione, non sorprende quindi che molti considerino questo viaggio ‘imperdibile’ – anche quando si tratta di gestire il proprio budget per sostenere gli Azzurri. La nostra missione è rendere la pianificazione del viaggio più semplice, offrendo una vasta gamma di alloggi ed esperienze, tutto in un unico posto.”