Euro24, Francia in semifinale, la gioia dei fan e di Kylian Mbappé

La nazionale francese batte il Portogallo ai rigori

Roma, 6 lug. (askanews) – Vittoria ai rigori contro il Portogallo per la Francia agli Europei in Germania, e i fan festeggiano l’arrivo in semifinale, preoccupati però perché i tempi supplementari sono finiti sullo 0-0, la nazionale ha pochi attaccanti e va a incontrare la corazzata Spagna che ha battuto 2-1 ai supplementari la Germania padrona di casa. Anche il capitano della nazionale Kylian Mbappé è felice. “La cosa importante è vincere” dice “anche se per ora ho segnato un solo gol,spero di aiutare la squadra in semifinale”.”Una bella partita dura fino alla fine con qualche occasione è stato un bel 0-0″ dice un tifoso.Per un altro “È dura, il tempo non passa mai, basta un colpo di fortuna, e i rigori, ogni volta passiamo per il rotto della cuffia. Davvero bisogna che miglioriamo il gioco, devono far vedere cosa sanno fare. Allora forse avremo una bella semifinale contro la Spagna e loro sanno attaccare davvero”.Un terzo ricorda “Io ero a Berlino (nel 2006) contro l’Italia e abbiamo perso ai rigori. Abbiamo perso in finale contro il Portogallo (nel 2016).Quindi è un giusto contrappasso. Grazie Didier Dechamps sei un dio per noi”.Proprio Dechamps, l’allenatore, ha commentato in conferenza stampa “Essere ancora una volta in semifinale… Non posso fermare il tempo ma assaporare un po’ la cosa, anche se il prossimo match arriverà in fretta”.E per il capitano Kylian Mbappé, “L’ho sempre detto in ogni competizione, l’importante è vincere. La gente pensava che fosse uno scherzo invece ora eccoci qui. Ho segnato un solo gol, ma siamo in semifinale e sono molto felice. Naturalmente spero di aiutare ma prima di tutto sono molto felice per la squadra. Adesso devo mettermi in forma per la Spagna”.