eurobasket-2025,-oggi-italia-grecia:-orario-e-dove-vederla-in-tv-e-streaming
Eurobasket 2025, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in tv e streaming

Eurobasket 2025, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in tv e streaming

Eurobasket 2025, oggi Italia-Grecia: orario e dove vederla in tv e streaming
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Via ad Eurobasket 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, l’Italia del ct Pozzecco apre il girone C della rassegna continentale e a Limassol (Cipro) sfida la Grecia. Una partita subito importante contro una squadra, quella della star Nba Giannis Antetokounmpo, che ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nella manifestazione. Ecco orario della sfida e dove vederla in tv e

streaming

La partita Italia-Grecia, valida per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2025, si giocherà oggi alle 20:30 ora italiana. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.  

 

