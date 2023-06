Eurobasket, Italia-Belgio 64-72, domani spareggio per i Quarti

Agli europei femminili sconfitta indolore per le azzurre

Roma, 18 giu. (askanews) – Sconfitta onorevole e indolore per la Nazionale Femminile al Women’s EuroBasket: a Tel Aviv le Azzurre sono state battute 64-72 dal Belgio nell’ultimo impegno del girone B e domani scendono in campo per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia). L’avversaria dell’Italia (e l’orario della gara) si conoscerà solo in serata e sarà una tra Lettonia, Grecia e Montenegro (diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport). La migliore marcatrice delle Azzurre è stata Olbis Andre, alla sua presenza numero 50 in Nazionale, con 17 punti. In doppia cifra anche Cecilia Zandalasini a quota 11 e Jasmine Keys (10). “Partita dura, come ci aspettavamo che fosse – il commento di coach Lino Lardo – Per vincerla avremmo dovuto mantenere per 40 minuti la stessa intensità nelle due metà campo e invece un paio di passaggi a vuoto nell’ultimo quarto ci sono stati fatali. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra di prima fascia come il Belgio, siamo in crescita e domani vogliamo dimostrarlo vincendo lo spareggio che ci farebbe volare a Lubiana per la fase finale”.

