Eurofighter precipita vicino a Trapani, disperso il pilota

PALERMO – Un Eurofighter di stanza al 37esimo Stormo di Trapani Birgi è precipitato al suolo. L’aereo, un monoposto, era di rientro da un missione di addestramento e, per cause al momento non note, è caduto a circa cinque miglia a sud-est da Birgi. Il pilota risulta disperso.

ELICOTTERO IN VOLO PER LA RICERCA DEL PILOTA

L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio, quando l’aereo militare era scomparso dai radar. Da Birgi si è alzato in volo un elicottero dell’82esimo Centro Sar per localizzare la zona precisa nella quale è precipitato l’Eurofighter e per le ricerche del pilota disperso.

