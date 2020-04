Il fallimento europeo della notte scorsa, un nulla di fatto dopo 16 ore di discussioni fra i ministri dell’Economia dell’Eurozona e un ennesimo rinvio delle misure a sostegno di un’economia pesantemente provata dalla pandemia di Covid-19, ha riportato alla memoria altre nottate passate, negli anni scorsi a discutere su come evitare la fine della moneta unica. Le incomprensioni fra i partner sono forse acuite dalla lontananza: discutere in videoconferenza con una trentina di faccine sullo schermo (la riunione è stata estesa a tutti e 27 i ministri Ue, e poi all’Eurogruppo partecipano anche i presidenti della Bce e del Meccanismo europeo di stabilità oltre al vicepresidente della Commissione) non è come essere seduti allo stesso tavolo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Eurogruppo, un rinvio che ricorda le crisi del 2011 e 2015 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento