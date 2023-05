Eurolls fa shopping negli Stati Uniti

ATLANTA (USA) – Eurolls, la multinazionale friulana impegnata nella realizzazione di componenti per il settore della laminazione e nell’applicazione di trattamenti e rivestimenti ad alto contenuto tecnologico per la meccanica, si prepara ad aprire una sussidiaria negli Stati Uniti. Il fatturato dell’azienda con sede ad Attimis (Udine) pesa sensibilmente circa il 15% del suo totale (64 milioni a fine 2022) sul mercato americano.

Si è appena conclusa proprio in Georgia, ad Atlanta, una delle fiere più importanti nel settore del filo: ‘Interwire’ a cui l’azienda ha partecipato, proprio per stabilire nuovi rapporti commerciali in vista dell’apertura della filiale. Presenti i responsabili messicani e brasiliani dell’azienda e l’ufficiocommerciale americano. Eurolls ha due sedi in Brasile e Messico, 7 stabilimenti in Italia più il centro ricerche deputato al R&D.

LA NUOVA APERTURA

“Già oggi gli Stati Uniti rappresentano per noi un luogo fondamentale dove vendere i nostri prodotti- afferma Renato Railz, l’amministratore della società- vorremmo esserci con una nostra unità operativa, per assistere il cliente anche nella fase di post vendita, essenziale per il buon esito dell’operazione in questo mercato. Non è nostra intenzione fare acquisizioni, ma aprire ex novo una fabbrica in Texas. Lo stato texano si trova vicino al Messico dove già abbiamo una nostra sede, e contiamo numerosi clienti dopo oltre 20 anni della nostra presenza. Il mercato americano potrebbe significare un nuovo importante aumento di fatturato”.

“Abbiamo dato prova di sfidarci con aperture di unità operative in luoghi ameni, come a Resia (Udine), fra le montagne- spiega Railz- aprire in Texas potrebbe avere il medesimo significato. Ovvero: tentare nuove vie commerciali, partendo da un luogo non fra i più comuni, per aprire un baluardo statunitense”.

