Euronext conferma l’offerta per Borsa Italiana, nella cordata c’è Intesa

(AGI) – Euronext conferma di aver presentato un’offerta non vincolante al London Stock Exchange Group plc per l’acquisizione di Borsa Italiana. La partnership comprende CDP Equity e Intesa Sanpaolo.

“Non vi è alcuna certezza che l’offerta possa concretizzarsi in una transazione”, si legge in una nota di Euronext, il principale mercato finanziario dell’Eurozona. L’aggregazione proposta tra Borsa Italiana ed Euronext – prosegue il comunicato – creerebbe un operatore leader nei mercati dei capitali dell’Europa continentale, in cui l’Italia rappresenterebbe il principale contributore in termini di ricavi del gruppo Euronext post aggregazione.

Questa operazione di trasformazione posizionerebbe in modo efficace il nuovo gruppo per realizzare l’ambizione di proseguire nella creazione dell’infrastruttura dell’Unione dei mercati dei capitali in Europa,

