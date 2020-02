Europ Assistance, al via nuova organizzazione

Europ Assistance inizia il nuovo decennio all’insegna di un rinnovamento aziendale, progettato per adattarsi al meglio alle nuove esigenze del mercato e per rispondere in maniera sempre più puntuale, tempestiva ed efficace ai bisogni della clientela. La nuova organizzazione ha l’obiettivo di favorire una maggiore velocità e specializzazione, per essere più efficaci nel fornire servizi e prodotti innovativi a tutti i clienti ed i business partner. Il nuovo assetto affianca alle strutture che erogano servizi in modo trasversale, due nuove divisioni responsabili rispettivamente dell’offerta Auto e dell’offerta Travel&Personal. Ciascuna delle due nuove strutture raccoglie tutte le competenze per poter operare in autonomia al proprio interno e utilizzare tutte le leve necessarie per rispondere in maniera efficace e tempestiva alle richieste di clienti e business partner,

