Europa Conference League, tutto quello che c’è da sapere sulla terza competizione per club dell’UEFA

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Si chiama Europa Conference League ed entrerà ufficialmente in vigore dalla stagione 2021-2022. La UEFA in giornata ha reso noto tutti i dettagli in merito alla terza competizione europea per club che tra un paio di stagioni andrà ad affiancarsi a Champions ed Europa League. Le squadre che prenderanno parte alla competizione saranno in tutto 32: si partirà con una fase a gironi (8… continua a leggere sul sito di riferimento