Aumentare i fondi europei per contrastare in spirito di solidarietà gli effetti della pandemia, ma gli eurobond “non sono il mezzo adeguato” perché ci vorrebbero anni per farli partire. A poche ore dall’inizio del vertice dei leader europei in videoconferenza, la cancelliera tedesca Angela Merkel interviene al Bundestag per assicurare un impegno maggiore di Berlino e chiedere che gli strumenti già decisi dall’Eurogruppo, ovvero Mes senza condizionalità, garanzie della Bei e il fondo SURE contro la disoccupazione, possano partire “già dal primo giugno”.

La Germania è pronta “per un certo lasso di tempo a contribuire con maggiori fondi al bilancio Ue”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Europa divisa sugli aiuti. Per Merkel gli eurobond “sono inadeguati” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento