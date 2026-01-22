giovedì, 22 Gennaio , 26

Caso Yara, Bossetti: “Io innocente, chiederemo nuove indagini”

(Adnkronos) - Non smette di dichiararsi innocente Massimo...

Firenze, Corte d’Appello condanna ispettrice e 8 agenti: “Torture a Sollicciano”

(Adnkronos) - La Corte d'appello di Firenze ha...

Europa League, oggi Roma-Stoccarda – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in...

Sesso, le misure contano davvero? Ecco l’effetto delle dimensioni su uomini e donne

(Adnkronos) - Nel sesso le misure non contano,...
europa-league,-bologna-celtic-2-2:-dallinga-e-rowe-riprendono-gli-scozzesi
Europa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi

Europa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi

DALL'ITALIA E DAL MONDOEuropa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Bologna e Celtic Glasgow pareggiano 2-2 al Dall’Ara, nella settima giornata della fase campionato di Europa League, oggi giovedì 22 gennaio. Al doppio vantaggio degli ospiti con Hatate al 5′ e Trusty al 40′, rispondono Dallinga al 58′ e Rowe al 72′. Dal 34′ scozzesi in dieci uomini per l’espulsione di Hatate per doppia ammonizione. In classifica i rossoblù salgono a quota 12 e con una vittoria nell’ultima giornata (contro il Maccabi Tel Aviv) potrebbero chiudere nelle prime otto, guadagnando la qualificazione diretta agli ottavi. Il Celtic resta a 8 punti. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.