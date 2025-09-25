europa-league,-bologna-ko-1-0-in-trasferta-con-l’aston-villa:-decide-mcginn

(Adnkronos) – Inizia con una sconfitta il cammino del Bologna nella ‘fase campionato’ di Europa League. I rossoblù perdono 1-0 al Villa Park di Birmingham contro l’Aston Villa. A decidere il match un gol di McGinn al 13′. Dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa, gli emiliani crescono nella ripresa sfiorando in più occasioni il pari, l’opportunità più ghiotta capita sulla testa di Castro che colpisce la traversa.

Prima azione pericolosa dei Villans al 6′ con Guessand che va via, entra in area e calcia in diagonale, para Skorupski. Al 13′ gli inglesi sbloccano la partita. Schema dagli sviluppi di un angolo, respinta corta della difesa felsinea, McGinn controlla e calcia dal limite, tiro angolatissimo e Skorupski è battuto. Al 19′ padroni di casa vicini al raddoppio, azione in percussione centrale con palla che arriva a Malen il quale si gira e calcia, gran parata di Skorupski.

Al 25′ sempre Villans pericolosi con Malen che va in slalom, poi a contrasto con Skorupski, palla a Buendia che calcia sul secondo palo e palla fuori di poco. Poco dopo la mezz’ora si accende Bernardeschi che da destra si accentra e prova a calciare, conclusione troppo centrale e para Bizot. Al 35′ uscita provvidenziale di Skorupski al limite dell’area su Malen e altro salvataggio da parte del portiere del Bologna. Al 41′ tentativo di Cambiaghi dal limite dell’area e palla abbondantemente fuori. Un minuto dopo giallo a Cash per fallo su Cambiaghi.

Parte forte il Bologna nella ripresa e ci prova subito Bernardeschi: conclusione parata da Bizot. Al 7′ Cambiaghi a sinistra va via, mette in mezzo una gran palla che Castro cicca sciupando una clamorosa occasione. Al 12′ doppio cambio per Emery: escono Malen e Buendia, entrano Watkins e Sancho. Al quarto d’ora doppia occasione per il Bologna con Castro e Cambiaghi che non riescono a centrare la porta.

Al 23′ padroni di casa a un passo dal raddoppio. Manzano concede rigore per un fallo in area di Vitik su Watkins. Dagli 11 metri va lo stesso Watkins ma Skorupski para il tiro. Al 25′ triplo cambio di Italiano. Entrano Holm, Rowe e Orsolini, escono Cambiaghi, Zortea e Bernardeschi. Un minuto dopo ospiti a un passo dal pari, gran cross di Orsolini, colpo di testa di Castro che si stampa contro la traversa. Alla mezz’ora esce Maatsen ed entra Digne. Al 36′ il Bologna ci prova dagli sviluppi di un angolo, il colpo di testa di Holm però è debole, centrale e parato da Bizot.

Al 38′ Italiano finisce i cambi inserendo Dallinga e Fabbian, al posto Castro e Odgaard. Al 40′ palla a Sancho che da sinistra rientra e calcia ma non inquadra la porta. Negli ultimi minuti il Bologna prova l’arrembaggio finale e al quinto minuto di recupero va ancora a un passo da pari con un colpo di testa di Vitik sul quale Bizot si supera salvando la vittoria della sua squadra.