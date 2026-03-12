giovedì, 12 Marzo , 26

Europa League, Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a Bernardeschi
Europa League, Bologna-Roma 1-1: Pellegrini risponde a Bernardeschi

(Adnkronos) –
Bologna e Roma pareggiano 1-1 al Dall’Ara nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League, oggi giovedì 12 marzo. Al vantaggio dei padroni di casa con Bernardeschi al 50′, replica Pellegrini al 71′. Partita addormentata nel primo tempo e molto più vivace nella ripresa, con un legno per parte: Malen per la Roma, Vitik di testa per i rossoblù. Tra una settimana il ritorno allo stadio Olimpico. 

 

La gara di ritorno di giocherà giovedì 19 marzo allo Stadio Olimpico. Calcio d’inizio alle 21.  

