Europa League, ecco la lista del Napoli: fuori Milik, Malcuit e Llorente

E’ arrivata la lista del Napoli per l’Europa League, e come era prevedibile non ci sono Milik, Malcuit e Llorente. I tre esuberi non sono stati inclusi da Gattuso.

La lista

Portieri: Ospina.

Difensori: Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Bakayoko, Elmas, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna.

Formati in Italia: Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Politano.

Formati nel club: Insigne, Contini

