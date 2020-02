​Il Gent ospita la ​Roma per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, dopo l’1-0 in favore dei giallorossi maturato all’andata tra le mura dell’Olimpico. La squadra di Thorup cerca la rimonta in terra belga per accedere al turno successivo. La partenza sprint è di fattura romanista con Kolarov che, dopo nemmeno un minuto, colpisce il palo con una conclusione dalla distanza. La risposta casalinga, però, si rivela fatale: al 25′ del primo tempo Bezus imbecca dalla destra…

Europa League, festa Roma contro il Gent: Kluivert porta i giallorossi agli ottavi di finale

