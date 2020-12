Europa League, Gattuso: “Troppi errori. Napoli, ti è andata bene”

Il tecnico del Napoli non è soddisfatto: “Potevamo perdere e chi è entrato non ci ha dato molto. Pioli ci mette davanti per lo scudetto? Se lo dice lui…”

