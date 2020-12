Così come si evince dalle statistiche di uefa.com, il Napoli tira tantissimo non solo in Serie A ma anche in Europa League. Il problema resta la concretizzazione e l’efficacia degli stessi.

Europa League, il Napoli tira tanto ma concretizza poco: l’incredibile dato

Così come si evince dalla statistica resa nota dal sito della UEFA, il Napoli non ha alcun problema nell’andare a tiro ma anzi. Il club di Gennaro Gattuso infatti è al quinto posto per tiri fatti: ben 68 tiri (fino alla quarta giornata della fase a gironi) di cui 22 in porta e 33 fuori. Gli azzurri si aggirano intorno ad una media di 17 tiri a partita, un numero piuttosto elevato che però non trova grande riscontro con la classifica dei gol.

Se infatti nella classifica dei tiri i partenopei sono nella top 5, nella classifica dei gol sono al 33° posto con 5 gol fatti. Dunque la media di 1,25 gol a partita.

Facendo un equo confronto e prendendo in esame l’Arsenal – con lo stesso numero di tiri del Napoli (68) – la classifica dei gol realizzati è ben diversa: la squadra inglese ha totalizzato 12 reti e ha la media di 3 gol a partita.

The post Europa League, il Napoli tira tantissimo ma concretizza poco: l’incredibile dato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento