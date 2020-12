In Europa League il Napoli tira tanto, tantissimo, ma concretizza davvero poco. Queste tante occasioni mal concretizzate e poco efficaci si manifestano anche sulle situazioni da corner. Spesso infatti le palle inattive come i calci d’angolo possono sbloccare le partite o possono davvero cambiare il corso di un match. Gli azzurri però non sembrano proprio avvezzi a questo, a dimostrarlo è una statistica resa nota dal sito ufficiale della UEFA.

Europa League, il tallone d’Achille del Napoli sono i corner: la statistica

Uno dei talloni d’Achille del Napoli, in Europa League, è la poca concretizzazione a dispetto delle tante occasioni create. Un sintomo di ciò –oltre alla statistica di tiri/gol – è la mancata efficacia dei corner battuti. Gli azzurri infatti sono 12° nella classifica dei corner battuti con ben 21 calci d’angolo, circa 5,25 in media a partita, ma ciò non ritrova riscontro nelle reti.

Nelle quattro apparizioni dei partenopei in Europa, infatti, non sono mai stati realizzati gol da calcio d’angolo. Fino a questo momento sono 5 le reti realizzate (0 contro l’AZ nella prima giornata, 1 contro la Real Sociedad nella seconda, 2 contro il Rijeka nella terza, 2 contro il Rijeka nella quarta) ma nessuna di queste è derivata da uno sviluppo su corner.

