europa-league,-lazio-eliminata-ai-rigori:-bodo-in-semifinale

(Adnkronos) –

Lazio eliminata nei quarti di finale di Europa League. I biancocelesti escono di scena contro il Bodo Glimt dopo il match di ritorno allo stadio Olimico. La Lazio si impone per 2-0 nei tempi regolamentari con i gol di Castellanos e Noslin, pareggiando i conti dopo il k.o. incassato con lo stesso risultato in Norvegia nella gara di andata. I capitolini trovano il terzo gol nei supplementari con Dia, il Bodo accorcia le distanze con Helmersen: 3-1, epilogo ai rigori. Dal dischetto, la Lazio fallisce 3 penalty. Sbagliano Tchaouna, Noslin e Castellanos. Il Bodo vola in semifinale.

Inizio di partita favorevole agli ospiti che si rendono pericolosi al 5′: Bjorkan entra in area e mette un pallone in mezzo, bravo Marusic ad anticipare Blomberg. Dopo un paio di minuti la risposta dei padroni di casa con Castellanos che imbuca per Isaksen, la difesa del Bodo chiude e Haikin che blocca senza problemi. All’11’ tentativo dell’ex Milan Hauge che riesce a calciare verso porta dall’interno dell’area di rigore ma colpisce un suo compagno. Con il passare dei minuti la squadra di Baroni alza il baricentro, al quarto d’ora bell’imbucata di Guendouzi per Pedro, che arriva sul fondo e crossa a rimorchio. In area, però, nessuno dei suoi compagni trova l’impatto con il pallone. Al 18′ Rovella imbuca per Pedro che ci prova da posizione molto defilata, Haikin respinge di piede con Castellanos che scivola e non riesce a trovare il tap-in.

Al 20′ Lazio in vantaggio con Castellanos: recupero alto dei biancocelesti con Isaksen che arriva sul fondo e la mette dentro, splendido gesto tecnico del Taty che sblocca il risultato. Poco dopo arriva il giallo per Rovella per un fallo su Blomberg che pochi secondi dopo va a colpire di testa: Mandas para. Sul ribaltamento di fronte parte Isaksen, che arriva in area di rigore e appoggia su Castellanos, la conclusione dell’argentino termina alta. Poco prima della mezz’ora Rovella sventaglia sulla destra per Isaksen, che controlla, si accentra e calcia, tiro murato dalla difesa avversaria. Al 35′ giallo per Evjen, fallo su Rovella. Al 38′ Isaksen serve Pedro, che dall’interno dell’area decide di metterla in mezzo senza trovare compagni di squadra. Lazzari recupera il pallone e calcia dal limite, pallone alto sulla traversa. Al 44′ chance per Zaccagni che va al tiro dal dischetto del rigore, palla deviata in angolo da un muro di maglie gialle davanti a lui. Un minuto dopo Gila recupera palla e crossa in mezzo dalla destra. Zaccagni colpisce di testa e il pallone scheggia la parte alta della traversa. Nel recupero calcio di punizione di Berg che da posizione defilata va direttamente in porta, bravissimo Mandas a toglierla dall’incrocio e metterla in angolo.

Dopo l’intervallo si riparte senza cambi e la Lazio inizia con il piede schiacciato sull’acceleratore. Al 3′ Haikin smanaccia un cross, Isaksen calcia di prima sulla respinta e colpisce un avversario. L’esterno della Lazio chiede il rigore, ma le mani del difensore erano attaccate al petto. Poco dopo pressione alta e recupero palla della Lazio, Pedro imbuca per Isaksen ma l’esterno offensivo non riesce a liberare il tiro dall’interno dell’area. All’8′ Pedro mette in mezzo per Castellanos, anticipato in extremis da Bjortuft. Al 9′ girata a botta sicura di Zaccagni su assist di Pedro, pallone centrale con Haikin che blocca.

Al 12′ il primo cambio degli ospiti, entra Brunstad Fet, esce Saltnes. AL quarto d’ora ammonito Knutsen, allenatore del Bodo, per aver allontanato il pallone su una rimessa laterale a favore della Lazio. Al 17′ rischia la Lazio, apertura di Hauge per Hogh, che arriva a tu per tu con Mandas , provvidenziale a deviare il tiro in angolo. Sul ribaltamento di fronte apertura di Zaccagni per Pedro, che calcia al volo da posizione molto defilata: Haikin manda in angolo. Al 20′ Castellanos si libera per il tiro al limite dell’area e, senza nessun avversario davanti, scivola al momento del tiro: Haikin blocca in due tempi.

Un minuto dopo imbucata di Pedro per Zaccagni sugli sviluppi del corner, il capitano della Lazio tira ma Haikin si fa trovare pronto ancora una volta. Al 23′ doppio cambio per Baroni: entrano Dia e Nuno Tavares, escono Pedro e Marusic. Al 25′ filtrante di Lazzari per Isaksen, che dalla destra riesce ad accentrarsi ma viene murato al momento del tiro. Prosegue l’assedio della Lazio, cross di Isaksen dalla destra, Castellanos calcia al volo di interno piede ma il pallone finisce sul fondo. Alla mezz’ora cross di Tavares dalla sinistra, pallone spizzato da un difensore del Bodo che termina sulla fascia destra. Lazzari calcia di prima intenzione ma il pallone termina alto sopra la traversa. Doppio cambio anche per il Bodo: fuori Hogh e Blomberg, dentro Maatta e Helmersen. Quest’ultimo si fa ammonire poco dopo per un fallo su Zaccagni.

Al 33′ gran punizione del capitano della Lazio, il portiere ospite si supera e devia in angolo. Passa un minuto e il Bodo ci prova in contropiede, cross di Bjorkan dalla sinistra, Rovella provvidenziale a rinviare il pallone. Al 35′ giallo per Berg per un intervento duro su Tavares. Al 39′ altro doppio cambio nella Lazio, escono Isaksen e Rovella, entrano Tchaouna e Vecino, dopo due minuti è il momento di Noslin al posto di Zaccagni. Tra gli ospiti dentro Moe, fuori Evjen. Al 45′ cross di Tavares dalla sinistra, Vecino colpisce di testa con il pallone che, smorzato da un difensore del Bodo, termina tra le braccia di Haikin.



Al terzo minuto di recupero la Lazio trova il meritato raddoppio che porta la sfida ai supplementari. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Noslin raccoglie una spizzata di Romagnoli e la butta dentro da pochi passi. Prima dei supplementari Hauge fa tutto solo, si accentra, calcia con Guendouzi che devia in maniera provvidenziale in angolo. In avvio dei supplementari ci prova Helmersen: conclusione dopo un batti e ribatti in area, Mandas blocca. Al 4′ si fa male Tavares e Baroni è costretto al cambio: entra Hysaj. Al 10′ arriva il gol che varrebbe la semifinale, cross di Guendouzi per il colpo di testa vincente di Dia. Sale il nervosismo e arrivano altri cartellini gialli, prima per Sjovold e poi per Lazzari. Al 13′ cambio nel Bodo: esce Bjorkan, entra Sorli. All’inizio del secondo supplementare c’è Jensen al posto di Bjortuft. Al 3′ doccia fredda per l’Olimpico con il gol di Helmersen che batte Mandas con un colpo di testa ravvicinato. Nei minuti finali scarseggiano le energie, ci prova di più la Lazio ma il risultato non cambia più nonostante l’espulsione proprio di Helmersen al 14′ per doppia ammonizione.

Dagli 11 metri per i norvegesi sbagliano Hauge e Berg ma i padroni di casa pagano la tensione e fanno peggio con gli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos che manca il rigore decisivo.