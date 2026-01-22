giovedì, 22 Gennaio , 26

Maltempo Sicilia, anche oggi scuole chiuse a Catania. Schifani convoca giunta straordinaria

(Adnkronos) - La Sicilia conta i danni dell’eccezionale...

Europa League, oggi Roma-Stoccarda: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in...

Sinner-Duckworth: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo agli...

Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli – Diretta

(Adnkronos) - Il sogno di Francesco Maestrelli incontra...
europa-league,-oggi-bologna-celtic:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Europa League, oggi Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla

Europa League, oggi Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOEuropa League, oggi Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, la squadra di Italiano affronta il Celtic allo stadio Dall’Ara nella settima giornata della fase campionato. I rossoblù, tredicesimi in classifica con 11 punti, vanno a caccia di punti decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di O’Neill occupa invece la posizione 24 con 7 punti e ha l’obbligo di vincere per non perdere il treno dei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming 

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Celtic, oggi alle 21: 

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano 

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; Nygren, McGregor, Engels; Yang, Maeda, Tounetki. All. O’Neill 

Bologna-Celtic sarà visibile su Sky, canale Sky Sport Uno (canale 201) in diretta tv e su Sky Sport Calcio (252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.