giovedì, 11 Dicembre , 25

Palermo (Viiv): “In Italia in media 2mln di euro all’anno per iniziative su Hiv”

(Adnkronos) - "Viiv è un'azienda che nasce e...

Zocchetti (Viiv): “Long acting utile su impatto emotivo e sociale Hiv”

(Adnkronos) - "Vivere con l’Hiv ha un impatto...

Vecchio (Viiv): “RHIVolution per offrire benefici tangibili a pazienti con Hiv”

(Adnkronos) - "Mette a disposizione degli ecosistemi regionali...

Sannino (Antinoo Arcigay Napoli): “Peer support acting art per persone con Hiv”

(Adnkronos) - "Il progetto Peer support acting art...
europa-league,-oggi-celta-vigo-bologna:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Europa League, oggi Celta Vigo-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

Europa League, oggi Celta Vigo-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOEuropa League, oggi Celta Vigo-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 11 dicembre, i rossoblù affrontano il Celta Vigo in Spagna nella sesta giornata della fase campionato del torneo, in una partita visibile in diretta tv e streaming. La squadra di Italiano è al momento diciottesima, con 8 punti conquistati, mentre i padroni di casa occupano la decima posizione con 9 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Celta Vigo-Bologna, in campo stasera alle 21: 

Celta Vigo (3-4-2-1) Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All. Giraldez. 

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Dominguez, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano 

Celta Vigo-Bologna è visibile in diretta tv e in streaming su Sky, Sky Go e NOW. I canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport, numeri 202 e 253.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.