giovedì, 11 Dicembre , 25

Lo sfogo di Bova ad Atreju: “Sono stato sbeffeggiato, mi sono sentito solo”

(Adnkronos) - "Ringrazio chi ha partecipato per il...

Oro di Bankitalia allo Stato, Dombrovskis: “Una mossa di questo tipo non riduce il debito”

(Adnkronos) - Chiarire la proprietà delle riserve auree...

Far west sulla Foggia-Candela, assalto a un portavalori sulla statale

(Adnkronos) - Un assalto a un furgone portavalori...

Webuild: leader mondiale sostenibilità con rating ‘A’ del programma climate change di Cdp

(Adnkronos) - Webuild conquista il rating “A”, il...
europa-league,-oggi-celtic-roma-e-celta-vigo-bologna-–-diretta
Europa League, oggi Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna – Diretta

Europa League, oggi Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna – Diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOEuropa League, oggi Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna - Diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Serata di Europa League per Roma e Bologna. Oggi, giovedì 11 dicembre, i giallorossi volano in Scozia per sfidare il Celtic, mentre i rossoblù sono impegnati in Spagna contro il Celta Vigo, nella sesta giornata della seconda competizione continentale. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta 1-0 contro il Cagliari in campionato, mentre quella di Italiano ha pareggiato per 1-1 all’Olimpico contro la Lazio. 

Nella prossima giornata di Europa League la Roma ospiterà lo Stoccarda, mentre il Bologna se la vedrà al Dall’Ara con il Celtic. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.