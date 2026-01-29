giovedì, 29 Gennaio , 26

Usa, uomo del Minnesota si finge agente Fbi per liberare Mangione: arrestato

(Adnkronos) - Un uomo originario del Minnesota è...

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 29 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

“Non dovete aiutare l’Ice”, in consiglio comunale arriva Batman

(Adnkronos) - "Sono disgustato. Dovete affermare che nessuna...

Sanremo 2026, l’annuncio di Conti: “Achille Lauro co-conduttore della seconda serata”

(Adnkronos) - Sarà Achille Lauro il co-conduttore della...
Europa League, oggi Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna – Diretta

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 29 gennaio, i giallorossi affrontano ad Atene il Panathinaikos, nell’ultima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Gasperini, sesta con 15 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre i greci, diciannovesimi con 11 punti, dovranno difendere un posto nei playoff. Si gioca alle 21, come Maccabi Tel Aviv- Bologna. Qui i rossoblù, quindicesimi con 12 punti, dovranno difendere un posto come testa di serie nei playoff.  

Dove vedere Panathinaikos-Roma e Maccabi-Bologna? La sfida sarà visibile su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e Now.  

La partita dei rossoblù sarà invece trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253, oltre che in streaming su Sky Go e Now. 

