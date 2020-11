Il Napoli supera il Rijeka per 2-1 e vola in testa al girone F di Europa League. Fabian Ruiz esprime tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto in terra croata.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CHOLPDZluDG/”]

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Europa League, Rijeka battuto: Fabian Ruiz esulta: “Bella vittoria ragazzi” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento