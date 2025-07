europa-project-week,-primo-festival-italiano-sui-progetti-ue

A Firenze nel 2026, tre giorni di expo, talk e formazione

Roma, 16 lug. (askanews) – È stato presentata ufficialmente a Roma, presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli, la Europa Project Week – Festival Italiano dei Progetti Europei, in programma a Firenze dal 19 al 21 marzo 2026. L’evento si svolgerà nella storica e suggestiva cornice della Fortezza da Basso e rappresenta il primo appuntamento interamente dedicato all’impatto dei progetti europei e al racconto delle politiche UE in modo accessibile, concreto e partecipato. Promossa dal Centro Studi Italiano di Ricerca e Sviluppo Open PM , start up del no-profit, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere più comprensibili e accessibili le politiche europee, favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita dell’Unione e avvicinare i giovani al mondo dell’europrogettazione e della cittadinanza europea. L’evento è ideato da Vito Cellamaro, esperto in europrogettazione e fondatore dell’European Register of EU Projects Designers & Managers, e mira a costruire uno spazio vivo e partecipato in cui amministrazioni, imprese, enti del terzo settore, università, professionisti e cittadini possano confrontarsi, creare rete e trasformare le idee in progetti concreti.Il cuore del festival sarà la Galleria delle Regioni, dove tutte le regioni italiane e le città metropolitane sono chiamate a partecipare per raccontare e valorizzare i propri progetti verso un pubblico mirato di cittadini.L’evento si svilupperà su 6.000 metri quadrati e coinvolgerà 100 espositori, 70 speaker e circa 6.000 partecipanti attesi, tra cui 2.500 studenti provenienti da tutta Italia. Saranno allestite quattro aree espositive tematiche: l’Area Comunicazione Istituzionale, pensata per rendere più comprensibili le azioni dell’Unione Europea sui territori, dal PNRR a Next Generation EU; l’Area Progetti Europei d’Eccellenza – Made in Italy, che ospiterà 25 stand dedicati a progetti ad alto impatto locale; le opportunità formative e professionali pensate dall’UE per i giovani saranno al centro dell’Area Education, Competenze e Occupazione, che vedrà la partecipazione di università, business school, academy, agenzie per il lavoro e imprese; infine, l’Area Networking, Innovazione & Community sarà il punto d’incontro per europrogettisti, agenzie e realtà che quotidianamente generano impatto attraverso i fondi europei.Un altro elemento fondamentale saranno le tre Sale Incontri, che ospiteranno talk, speech, conferenze, forum e panel tematici con il contributo di rappresentanti del mondo politico, culturale ed economico, ma anche ospiti provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e dell’innovazione digitale. L’evento sarà inoltre occasione per attivare percorsi di formazione tecnica e pratica sui principali programmi europei, grazie a workshop e incontri con esperti del settore.Come sottolineato da Vito Cellamaro: “Europa Project Week è un contenitore vivo, aperto. Uno spazio da riempire insieme, con contenuti utili, idee nuove e iniziative che fanno la differenza. Siamo disponibili ad accogliere proposte da tutti gli stakeholder interessati. Viviamo un momento decisivo per il futuro dell’Europa, che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile. E tuttavia, troppo spesso, continua ad essere percepita come distante, opaca, difficile da comprendere. È una distanza che non possiamo più permetterci. Adesso serve una nuova narrazione per valorizzare la fiducia dei cittadini, il senso di appartenenza, la partecipazione democratica”. Durante la conferenza stampa di lancio è intervenuta anche Ilaria Garampi, Coordinatrice di Europa Experience di Roma, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Come Parlamento Europeo in Italia siamo felici di ospitare il lancio della Europa Project Week 2026, un’iniziativa che va nella direzione di rendere più vicina l’Unione Europea ai cittadini e, soprattutto, alle nuove generazioni”. Con il suo approccio innovativo e trasversale, Europa Project Week si candida a diventare un appuntamento annuale di riferimento per la community dei progettisti europei e un’occasione concreta per contribuire alla costruzione di un’Europa più inclusiva, partecipata e consapevole.