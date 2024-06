europa,-verso-von-der-leyen-bis-alla-presidenza-della-commissione-ue

di Giusy Mercadante e Alessio Pisanò

ROMA – Ursula Von Der Leyen procede spedita verso la conferma per un secondo mandato alla presidenza della Commissione Europea. Una nomina che sembra solida alla vigilia del vertice decisivo dell’unione in programma il 27 e il 28 giugno che vedrà votare i 27 capi di stato e di governo. A riferirlo sono diversi media tedeschi.

La premier estone Kaja Kallas dovrebbe ricevere l’incarico di Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue. L’ex premier portoghese António Costa, invece, sarà eletto presidente dell’organo dei capi di Stato e di governo per un periodo iniziale di due anni e mezzo.

Secondo quanto si apprende, la Von Der Leyen tratterà direttamente con Giorgia Meloni per decidere quale sarà il portafoglio riservato all’Italia nella prossima Commissione europea. I colloqui dovrebbero iniziare presto.

FITTO: “ITALIA DEVE AVERE RUOLO DI PRIMO PIANO NELLE NOMINE”

“La prossima riunione del Consiglio europeo sarà un’occasione molto importante per discutere dei nuovi assetti istituzionali dell’Unione europea e l’Italia intende esercitare in questa discussione un ruolo di primo piano, adeguato al suo status di Paese fondatore”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, a margine del Consiglio affari generali che si è tenuto a Lussemburgo.

“È importante che dal Vertice esca un messaggio chiaro su temi per noi cruciali come la competitività dell’economia europea, la difesa, la migrazione e l’agenda strategica oltre, ovviamente, ai temi di politica estera come l’Ucraina e il Medio Oriente sui quali si sono registrati molti progressi grazie al G7″, ha aggiunto il ministro, che ha partecipato all’ultimo Consiglio affari generali della presidenza belga di turno i cui lavori volgeranno al termine il 30 giugno.

