europarlamento,-all’italia-solo-una-presidenza-di-commissione

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Sono state definite le presidenze e vicepresidenze delle 24 commissioni parlamentari e ne risulta che l’Italia abbia perso una commissione.

Salvatore De Meo, che era destinato alla guida della commissione Affari costituzionali, non è stato eletto come era previsto, ma è stato sostituito dal tedesco Sven Simon, sempre dei popolari. Ad aggiudicarsi invece una commissione è l’eurodeputato del Partito Democratico ed ex sindaco di Bari Antonio Decaro, che sarà il presidente della commissione Ambiente; mentre sarà presidente della sottocommissione agli Affari fiscali il capo delegazione del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico. Si tratta della prima presidenza in assoluto per il Movimento 5 Stelle all’interno dell’Eurocamera. Ad ottenere il maggior numero di presidenze è la Germania, che se ne accaparra sei.

DODICI VICEPRESIDENZE ALL’ITALIA

Per quanto riguarda le vicepresidenze, l’Italia ottiene 12 sedie tra commissioni e sottocommissioni. Tra questi abbiamo sei sedie per Fratelli d’Italia, quattro al Partito Democratico, e una rispettivamente a Forza Italia e ai Verdi. Nello specifico, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Alberico Gambino ha ricevuto due vicepresidenze, quella della commissione Affari esteri e della sottocommissione Difesa, mentre Giuseppe Lupo del Partito Democratico è stato nominato vicepresidente della commissione Bilancio.

L’eurodeputato del Partito Democratico Alessandro Zan ha ottenuto la vicepresidenza della commissione Libertà civili e Pietro Fiocchi di Fratelli d’Italia quella della commissione Ambiente.

L’europarlamentare Matteo Ricci del Partito Democratico è stato nominato vicepresidente della commissione Trasporti, mentre Francesco Ventola di Fratelli d’Italia è diventato vicepresidente della commissione Regioni. Mario Mantovani di Fratelli d’Italia ha ottenuto la vicepresidenza della commissione Giuridica.

Alla commissione Industria, l’Italia ha ottenuto due vicepresidenze con Elena Donazzan di Fratelli d’Italia e Giorgio Gori del Partito Democratico, mentre Caterina Chinnici di Forza Italia è stata nominata vicepresidente della commissione Contabilità. Giuseppe Milazzo di Fratelli d’Italia ha ottenuto la vicepresidenza della commissione Pesca e l’eurodeputata dei Verdi Cristina Guarda è stata nominata vicepresidente della commissione Petizioni.

NESSUNA PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA AI PATRIOTI D’EUROPA

Nessuna presidenza e vicepresidenza è stata assegnata, invece, ai Patrioti per l’Europa, gruppo che comprende la Lega. L’eurodeputato della Lega Paolo Borchia dichiara in merito che “è un affronto alla democrazia e verso gli elettori. Per quanto mi riguarda, loro si possono tenere qualche presidenza rubata, noi ci teniamo la nostra dignità”.

L’articolo Europarlamento, all’Italia solo una presidenza di Commissione proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it