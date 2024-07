europarlamento,-eletti-2-presidenti-di-commissione-italiani

Si tratta di Decaro (Pd, Ambiente) e Tridico (M5s, Fiscalità)

Bruxelles, 23 lug. (askanews) – Nel Parlamento europeo si stanno ultimando le operazioni di costituzione delle nuove commissioni parlamentari la prima metà della decima legislatura, con l’elezione dei loro presidenti e vicepresidenti in base ai nuovi equilibri politici risultanti dalle elezioni di giugno.

Nelle nuove commissioni europarlamentari sono stati eletti due presidenti italiani: Antonio Decaro del Pd (S&D), che guiderà la Commissione Ambiente (Envi), e Pasquale Tridico, del M5S (La Sinistra) come presidente della sotto commissione sulla Fiscalità (Fisc).

Alla fine della scorsa legislatura, gli italiani presidenti di commissioni europarlamentari erano sempre due, Irene Tinagli (Pd, S&D) per la commissione Affari economici e monetari (Econ), e Salvatore di Meo (Fi, Ppe), per la commissione Affari costituzionali (Afco).

Da notare che ha retto, anche in questo caso (com’era già successo per l’elezione dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo) il “cordone sanitario” contro i due gruppi di estrema destra, i “Patrioti per l’Europa” (in cui siedono gli eletti della Lega) e l'”Europa delle nazioni sovrane” (Esn), che non hanno avuto nessun eurodeputato eletto né alla presidenza né alle vicepresidenze di alcuna commissione parlamentare.

Il terzo gruppo di destra, quello dei Conservatori e Riformisti (Ecr) di cui fa parte Fdi, ha ottenuto invece la conferma della presidenza della commissione Bilancio (Budg) con il belga fiammingo Johan Van Overtveldt, e poi le presidenze della commissione Agricoltura (Agri), che è andata alla ceca Veronika Vrecionovß, e della commissione Petizioni (Peti) che è andata al polacco Bogdan Rzonca.

Complessivamente, nelle 20 commissioni e quattro sottocommissioni del Parlamento europeo sono stati eletti i seguenti eurodeputati italiani: Alberico Gambino (Fdi, Ecr) terzo vicepresidente sia della commissione Affari esteri (Afet) che della sotto commissione Sicurezza e Difesa (Sede); Giuseppe Lupo (Pd, S&D) secondo vicepresidente della commissione Bilancio (Budg); Alessandro Zan (Pd, S&D) terzo vicepresidente della commissione sulle Libertà civili, Giustizia e Affari interni (Libe); Pietro Fiocchi (Fdi, Ecr) secondo vicepresidente della commissione Ambiente (Envi); Matteo Ricci (Pd, S&D) quarto vicepresidente della commissione Trasporti; Elena Donazzan (Fdi, Ecr) e Giorgio Gori (Pd, S&D) rispettivamente seconda e terzo vicepresidente della commissione Industria, Ricerca ed Energia (Itre); Francesco Ventola (Fdi, Ecr) terzo vicepresidente della commissione per lo Sviluppo delle Regioni (Regio); Mario Mantovani (Fdi, Ecr) secondo vicepresidente della commissione Affari giuridici (Juri), Cristina Guarda (Avs, Verdi) quarta vicepresidente della commissione Petizioni (Peti); e infine Giuseppe Milazzo (Fdi, Ecr) secondo vicepresidente della commissione Pesca (Pech).