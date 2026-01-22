giovedì, 22 Gennaio , 26

Europarlamento, respinta la mozione di censura contro la Commissione di Ursula von der Leyen

Redazione-web
Di Redazione-web

STRASBURGO – Il Parlamento Ue ha respinto oggi una mozione di censura contro la Commissione di Ursula von der Leyen. Il provvedimento, presentato dal gruppo Patrioti per l’Europa, è stato bocciato con 165 voti favorevoli, 390 contrari e 10 astensioni. Il voto era stato preceduto da un dibattito in plenaria con il commissario Maros Sefcovic, che si era svolto lunedì. I Patrioti per l’Europa avevano presentato la mozione di sfiducia contestando l’accordo commerciale UE-Mercosur, approvato dagli Stati membri il 9 gennaio e firmato la settimana scorsa in Paraguay. Secondo il regolamento del Parlamento, una mozione di censura nei confronti della Commissione può essere presentata alla presidenza da un decimo dei membri che compongono l’Aula, ovvero 72 deputati. Il voto avviene per appello nominale e, per essere adottata, la mozione deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisca al contempo la maggioranza dei membri del Parlamento.
