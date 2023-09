European Golden Boy, Fan di Taylor Swift fanno volare Bellingham

Il premio European Golden Boy di Tuttosport

Roma, 6 set. (askanews) – Il premio European Golden Boy di Tuttosport si conferma sempre più internazionale grazie a una partecipazione esponenziale degli appassionati.

La fanbase di Taylor Swift, stimata in 518 milioni di persone nel 2023, regala voti a Jude Bellingham nella corsa all’European Golden Boy, sezione web. La stella del Real Madrid Jude Bellingham, uno dei favoriti anche per la vittoria nella categoria Absolute Best (premio detenuto da Gavi, del Barcellona), ha ricevuto in poche ore, nel pomeriggio di ieri, centinaia di migliaia di voti: questo perché il blaugrana Alejandro Balde, altro candidato fino a ieri in testa a questo turno di votazione, aveva dichiarato in precedenza di non apprezzare la musica di Taylor Swift.

Peccato non sapessero che Jamal Musiala, giovane talento del Bayern Monaco e temuto concorrente di Bellingham per la vittoria finale del premio, si sia dichiarato fan di Taylor in tempi non sospetti. Dopo l’impennata dovuta all’attività della fanbase di Taylor Swift, nella notte il sondaggio è stato vittima di un imponente attacco ai sistemi di voto; l’organizzazione del premio ha ripristinato nel pomeriggio i voti reali ricevuti dai singoli fan. In testa c’è Bellingham con 520.535 voti, seguito da Balde con 289.442. Il vincitore di questa categoria risulterà dalla sommatoria dei voti ricevuti in ogni turno di votazione per ogni singolo giocatore, iniziata il 15 giugno e che terminerà il 15 novembre