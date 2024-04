Europee, Annunziata: ho detto sì per Elly e perché resto ‘civica’

Non entrerò in dinamica delle correnti e non mi iscriverò al Pd

Napoli, 20 apr. (askanews) – “Mi è stato chiesto più volte di candidarmi, mi volevano candidare anche alla direzione dell’Asl… Questa volta ho detto sì per una ragione molto semplice perché intanto c’è Elly e credo che Elly sia stato un segno di cambiamento e poi perché ha anche accettato che io facessi la civica in questa roba, non è una cosa che normalmente i fa nei partiti, come si sono incancreniti adesso”. Così Lucia Annunziata, giornalista ed ex presidente Rai, nel corso del suo intervento a Napoli a la Repubblica delle Idee. “Non per disprezzare le altre persone, ma insomma, Elly è un cambio sostanzialmente”, ha aggiunto sottolineando che non si iscriverà al Pd. “Lo sanno i membri del Pd e non correrò per candidature interne al partito. Questo per dire che non entrerò nella dinamica interna delle correnti, farò il mio lavoro per quello che spero si potrà fare per la politica estera e per il Mezzogiorno che, secondo me, hanno una connessione molto forte tra loro”, ha concluso Annunziata.