europee,-avs:-domani-marino-a-terni-per-biciclettata-elettorale

Alle 17.30 conferenza stampa

Roma, 5 mag. (askanews) – Domani la città di Terni sarà teatro di una serie di eventi aperti al pubblico, guidati da Ignazio Marino insieme a Francesca Arca e Luca Boccoli, candidati della lista AVS, e Gianfranco Mascia, co-portavoce di Europa Verde Umbria.

La giornata sarà così strutturata: alle 15.30 – tour in bicicletta. L’evento inizierà con un tour in bicicletta attraverso la città. Il ritrovo è fissato in Piazza Tacito, con un percorso che si snoderà attraverso Terni fino a Piazza Ridolfi, Piazzetta delle associazioni in Piazza della Pace, Parco Le Grazie in Viale Trento – Emanuela Loi, e il bar Isola Verde. L’obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile e la connessione tra i diversi quartieri della città.

Alle 17.30 – Conferenza Stampa. Dopo la biciclettata, è prevista una conferenza stampa presso il ristorante Pantarhei, in Via Cavour 50/52, a Terni. Durante la conferenza, Ignazio Marino, Francesca Arca, Luca Boccoli e Gianfranco Mascia parleranno delle loro proposte per migliorare la sanità pubblica e la sostenibilità a livello europeo e locale.

Alle 19.45 – Cena di sottoscrizione. La giornata si concluderà con una cena di sottoscrizione sempre al ristorante Pantarhei, in Via Cavour 50/52.

Questo momento conviviale assieme a Ignazio Marino e agli altri candidati offrirà l’opportunità di incontrare i candidati in un’atmosfera più informale e sostenere l’iniziativa attraverso la partecipazione.