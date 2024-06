europee,-bonelli-fratoianni:-oltre-1,5-mln-i-voti-di-avs,-orgogliosi-di-aver-eletto-salis

“Nostro programma chiaro e netto. Straordinaria capacità candidati”

Roma, 10 giu. (askanews) – “Grazie a quasi 1 milione e 500 mila cittadini che ci hanno dato il loro voto”. Così Angelo Bonelli, in conferenza stampa, ha commentato l’esito delle elezioni europee. “Mezzo milione di voti in più, nessuna forza politica può rivendicarlo”, ha aggiunto Nicola Fratoianni. “Ci sono stati due elementi fondamentali: il programma di Avs è chiaro e netto, non del ‘se’, del ‘ma’, ‘però'” e poi “la straordinaria capacità dei candidati”, ha aggiunto Bonelli. “Viene premiato il coraggio della proposta politica che ha messo al centro la pace; abbiamo sentito rivolgerci diverse lezioni di pacifismo ma noi siamo stati pacifisti sempre”, così come “sul lavoro e il sociale”, ha sottolineato Nicola Fratoianni.

“Abbiamo eletto sei europarlamentari, tra questi c’è Ilaria Salis, siamo orgogliosi di questo risultato” che “non era scontato”, ha sottolineato Nicola Fratoianni, aggiungendo: “Ora vogliamo Ilaria in Italia con l’immunità pronta a svolgere il suo mandato parlamentare”.