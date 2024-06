europee:-chiuse-le-urne-in-grecia,-comincia-lo-spoglio-delle-schede

Proiezioni di Europe Elect sui seggi nel nuovo emiciclo

Atene, 9 giu. (askanews) – Si sono chiusi i seggi in Grecia ed è iniziato lo spoglio delle schede. Ad Atene i funzionari elettorali hanno iniziano a contare le schede per determinare i risultati delle elezioni europee.L’aggregatore di sondaggi e previsioni “Europe Elects” ha pubblicato sul suo account X (ex Twitter) una proiezione dei risultati delle elezioni europee, in termini di seggi nella nuova Assemblea, che comprende anche i dati post-elettorali di otto paesi su 27.Secondo le proiezioni, il Ppe (centrodestra) avrebbe 186 seggi (8 in più rispetto all’emiciclo attuale), il gruppo S&D (Centrosinistra) ne avrebbe 136 (-4), il gruppo liberale Renew Europe 89 (-13), il gruppo Ecr (Conservatori e Riformisti, desrra) 73 (+5), il gruppo ID (Identità e Democrazia, estrema destra) 67 (+8), i Verdi/ALE: 55 (-17), la Sinistra 34 (-3), e iNon Iscritti: 80 (+31).