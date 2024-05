europee,-fdi-presenta-i-candidati-del-lazio:-i-nomi

ROMA – Fdi presenta ufficialmente i candidati del Lazio per le prossime elezioni europee. E per farlo ha scelto le Officine Farneto di Roma, gremite di persone e rappresentanti istituzionali. La squadra del Lazio è questa: il “portabandiera” Nicola Procaccini, e poi Carla Cappiello, Dorina Casadei, Francesco Carducci, Civita Di Russo, Maria Veronica Rossi, Antonella Sberna e Stefano Tozzi, oltre naturalmente alla premier Giorgia Meloni. A presentare i candidati del partito, questa mattina, c’era tutto lo stato maggiore di Fdi: da Arianna Meloni al ministro Raffaele Fitto, fino al vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il deputato Andrea De Priamo, gli assessori regionali Roberta Angelilli, Giancarlo Righini e Fabrizio Ghera, il presidente della federazione romana Marco Perissa e il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, oltre a diversi consiglieri comunali e regionali.

“Negli ultimi cinque anni- ha spiegato dal palco l’eurodeputato uscente Procaccini- ho difeso gli interessi italiani in Europa con un manipolo di deputati di Fdi. Sono stati cinque anni duri, c’era un pregiudizio nei nostri confronti ma noi abbiamo imparato molto, come difendere le proprie idee anche quando si è in minoranza e che la strada per conquistarsi il rispetto è lunga, ma noi l’abbiamo conquistata. Oggi ci candidiamo per tornare in Europa e perchè l’Italia diventi la locomotiva d’Europa. Mentre Fdi si candida ad essere il partito che guiderà questa rivoluzione”.

“C’è un bel clima- si è limitata invece a dire Arianna Meloni- stiamo andando bene e vogliamo portare il modello italiano in Europa. Abbiamo una squadra forte e siamo contenti e ottimisti”. “Ricordo cinque anni fa ad Atreju quando discutevamo di come superare il 4%- aveva aggiunto Fitto poco prima- Oggi invece guidiamo il Paese. E ricordo anche quando Meloni, aprendo la campagna elettorale per le Politiche, lanciò l’idea sulla necessità di cambiare il Pnrr. Venne giù il mondo. Invece abbiamo ottenuto risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

“Io sono orgoglioso della squadra che mi sta accompagnando alla Regione. E sono orgoglioso della squadra di Fdi- ha commentato anche Rocca- Stiamo cambiando il volto della nostra Regione e ora serve una squadra di deputati europei di Fdi che può fare la differenza in Ue e intercettare quei dossier che ci stanno a cuore”.

L’articolo Europee, FdI presenta i candidati del Lazio: i nomi proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it