europee,-macron:-non-posso-fare-finta-di-nulla,-ora-voto-anticipato

Riunisce governo stasera dopo annuncio voto anticipato

Roma, 9 giu. (askanews) – Prendendo la parola davanti ai francesi a poco più di un’ora dall’annuncio dei primi exit poll delle europee che hanno consegnato una vittoria schiacciante all’estrema destra francese, il presidente Emmanule Macron ha dichiarato: “Come risultato di questa giornata, non posso comportarmi come se nulla fosse successo. Ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare attraverso il voto, quindi stasera scioglierò l’Assemblea nazionale”.

“Questa decisione è grave, pesante ma soprattutto è un atto di fiducia”, ha aggiunto convocando le elezioni anticipate per il 30 giugno (e il 7 luglio per il secondo turno). “Ho sentito il vostro messaggio e non lo lascerò senza risposta. In questo momento di verità democratica, e anche se sono l’unico leader politico senza scadenza elettorale personale, so di poter contare su di voi. La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara, serena e concorde. Essere francesi significa fondamentalmente scegliere di scrivere la storia piuttosto che subirla”, ha continuato.

“È una vera emozione vedere questa bella forza popolare crescere in tutto il Paese. Il presidente, rispondendo all’appello di Jordan Bardella, ha annunciato lo scioglimento dell’Assemblea nazionale. Non posso che accogliere con favore questa decisione”, ha dichiarato Marine Le Pen commentando l’annuncio dopo i risultati delle europee vinte dal suo partito Rassemblement national con oltre il 40%. “Siamo pronti a esercitare il potere se i francesi si fidano di noi”, ha aggiunto, Il presidente francese Emmanuel Macron riunirà il governo questa sera all’Eliseo, secondo il suo entourage, dopo l’annuncio delle elezioni anticipate in seguito ai risultati elettorali delle europee.