europee,-meloni:-notte-più-bella-di-due-anni-fa,-italiani-con-noi

Orgogliosa del risultato, non sono riusciti a fermarci

Roma, 10 giu. (askanews) – “Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte. Questa è più bella di due anni fa”. Lo ha detto la premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni, al Parco dei principi commentando i risultati del voto per le Europee.

“Il messaggio” che viene dal voto è “andate avanti e fatelo se possibile con maggiore determinazione. Un segnale che capisco e sono pronta a cogliere”, ha assicurato. “Oggi i cittadini ci hanno detto da che parte stanno, stanno dalla nostra parte”.

“Sono straordinariamente orgogliosa del risultato di Fdi e sono orgogliosa anche per i risultati di Forza Italia e Lega”, ha commentato ancora Meloni, aggiungendo: “E comunque, nel nostro caso ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci”. “Abbiamo fatto scelte difficili, c’era bisogno di dire la verità e fare quello che era giusto fare per l’Italia. Il fatto che gli italiani abbiano capito, questo è un valore straordinario. Grazie alla maggioranza degli italiani che ha continuato a scegliere Fdi e il centrodestra”, ha concluso.