europee,-meloni:-questa-notte-è-più-bella-di-due-anni-fa

Segnale italiani è andate avanti, sono pronta Roma, 10 giu. (askanews) – “Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte. Questa è più bella di due anni fa”. Lo ha detto la premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni, al Parco dei principi commentando i risultati del voto per le Europee. “Il messaggio” che viene dal voto è “andate avanti e fatelo se possibile con maggiore determinazione. Un segnale che capisco e sono pronta a cogliere”. “Perché due anni fa – ha aggiunto -era una scommessa basata sulla speranza. Tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi due anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto `non speriamo che voi siate, voi

siete`. E questo ha un valore per me personalmente enorme perché in questi quasi due anni noi abbiamo fatto scelte difficili in un tempo nel quale non c’erano soldi da gettare al vento per fare campagna elettorale, un tempo nel quale c`era bisogno di dire la verità, e di fare quello che era giusto fare per l’Italia, non per noi semplicemente. Non per il partito, non per la nostra immagine. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e penso che sia un valore che va accolto”

