europee,-oggi-seggi-aperti-fino-alle-23.-bassa-l’affluenza:-alle-23-era-al-14,64%

ROMA – Seggi aperti oggi, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. A votare per eleggere i 76 deputati del Parlamento Europeo saranno i cittadini maggiorenni muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. In alcuni comuni, gli elettori riceveranno anche la scheda elettorale per le elezioni Comunali e in Piemonte, quella per le Regionali. In totale saranno circa 3700 i comuni coinvolti e sei, i capoluoghi di regione (Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza). L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

L’affluenza registrata ieri alle 23 era pari al 14,64% su un 16,75% delle scorse elezioni. Per le regionali in Piemonte l’affluenza alle urne si attesta al 17,54% e per le Comunali al 20,63%.

