europee,-salvini:-no-a-draghi,-obiettivo-maggioranza-centrodestra

“Europa deve fare meglio meno cose”

Roma, 24 mag. (askanews) – In Europa la Lega non sosterrebbe Mario Draghi per un ruolo ai vertici del Consiglio o della Commissione. Lo afferma il leader Matteo Salvini, in un’intervista ad ‘Avvenire’.

“In Europa – assicura – puntiamo a una maggioranza di centro- destra come in Italia, per rimettere al centro la difesa del lavoro, della salute, della sicurezza e della vita, dall’ini zio alla fine”. Per Salvini “l’Europa deve fare meglio meno cose. La Comunità Europea nasce per garantire pace, benessere e lavoro, non per imporre auto elettriche cinesi o nuove tasse sulla casa. E aggiungo che l’Europa, quando su spinta della sinistra ha scelto di negare nei patti fondativi le sue radici giudaico-cristiane, ha negato la storia e la realtà”.

Il ministro delle Infrastrutture assicura che “il centrodestra italiano esiste ed è compatto da decenni e questa campagna elettorale non mi pare proprio stia mettendo in fibrillazione il governo, che andrà avanti fino al 2027”.

È la sfida elettorale più im- portante della sua carriera politica? “È importante non per me ma per i miei figli, anche perché sul tavolo c’è un tema decisivo come quello della pace. Sono molto preoccupato dalle parole di guerra pronunciate da al- cuni leader europei come Macron, che non esclude di mandare nostri soldati a combattere e morire in Ucraina. La Lega non accetterà mai l’invio di un solo militare italiano a combattere col rischio di scatenare una guerra mondiale. Condivido e sostengo la posizione del Santo Padre”.