Europee, Schlein a Milano risponde a Meloni: “Orgogliosi della nostra identità antifascista”

ROMA – “Giorgia Meloni ci ha accusato di voler cancellare la nostra identità. Poi ci spiegherà cosa vuol dire. Noi siamo orgogliosi della nostra identità che è antifascista e si fonda sulla Costituzione, lei non può dire la stessa cosa”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein dal palco del comizio di Milano in vista delle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. “In questo continente il nazionalismo ha sempre prodotto la guerra e noi continueremo a contrastare ogni nazionalismo“, ha spiegato la leader del Pd.

SCHLEIN: DIFENDERE SCUOLA PUBBLICA, È PRIMA LEVA ASCESA SOCIALE

Schlein ha spiegato che”un’altra grande priorità è la scuola pubblica come prima leva di ascesa sociale. stanno tagliando anche lì, non accettiamo di vivere in un Paese in cui il tuo destino è dettato da dove nasci, è la più grande negazione dell’articolo 3. La nostra ossessione è moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale”.

SCHLEIN: GRAZIE CECILIA STRADA CON SUO CORPO HA SVOLTO COMPITO DI UE

Durante il suo comizio, la segretaria del Pd ha rigraziato Cecilia Strada “per aver messo il suo corpo per riscattare la dignità europea. Le Ong hanno fatto quello che dovrebbe l’Unione europea”.

SCHLEIN: SBAGLIATO IN PASSATO A NON APPROVARE IUS SOLI, QUI PER RIMEDIARE

“Non voglio sentire nessun diritto di ridurre il numero di stranieri nelle classi perchè a scuola non ci sono italiani e stranieri ma bambini. Abbiamo sbagliato come centrosinistra a non cambiare la legge sulla cittadinanza quando avevamo i numeri per farlo ma siamo qui anche per riparare agli sbagli del passato”, ha spiegato.

SCHLEIN: CHIEDIAMO CESSATE FUOCO E RICONOSCIMENTO STATO PALESTINA

“Chiediamo immediato cessate il fuoco a Gaza. Per i minori di Gaza continuiamo a chiedere i due popoli e due Stati. Uno c’è già e ha diritto a esistere, ma l’altro per colpa della comunità internazionale non è mai stato riconosciuto”, ha detto Schlein.

