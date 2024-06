europee,-schlein:-somma-opposizioni-supera-forze-di-maggioranza

“Sentiamo la responsabilità di costruire l’alternativa. Pd partito che cresce di più”

Roma, 10 giu. (askanews) – “Sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l’alternativa a questo governo. Il voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza al governo. Noi continueremo ad essere testardamente unitari e a sentire la responsabilità, da questa sera, di costruire l’alternativa”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al Nazareno per commentare i dati del voto per le Europee.

“E’ un risultato per noi straordinario”, ha sottolineato, spiegando che il Pd è “il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza con Fdi e Giorgia Meloni si restringe – era uno dei nostri obiettivi – la campagna palmo a palmo sul territorio e una squadra forte e plurale hanno premiato”.

“A livello europeo il Pse tiene, come era nostro obiettivo non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo socialista e democratico al Parlamento europeo. Vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione al Parlamento europeo”, ha detto Schlein.