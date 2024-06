europee,-schlein:-sovranisti-aiutano-multinazionali-a-pagare-tasse-minime

“Meloni e Salvini lo spieghino a lavoratori e imprese tassati al 40%”

Milano, 1 giu. (askanews) – “Legalmente con 27 sistemi fiscali diversi succede che una multinazionale riesca a a pagare lo 0,0005% di tasse. E allora noi sfidiamo i nazionalisti di casa nostra come Meloni e Salvini ad andare dai lavoratori e imprese tassati oltre il 40% a spiegare che quando difendono la sovranità nazionale su questi temi stanno digendendo quella dei paesi che stanno fregando i loro vicinio e noi non ci stiamo più perché in Europa le tasse si pagano dove si fanno i profitti e non dove conviene perché si è fatto un accordo con un governo che vuol far mancare le risorse per i servizi, la sanità, la scuola e la ricerca”. Lo ha detto a Milano durante un comizio per le elezioni europee all’Arco della Pace Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico.