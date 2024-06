europee,-tommasi-(az):-“digitale,-servono-investimenti2

“E certezza normativa”

Roma, 4 giu. – “Questa Europa ha perso centralità sul fronte geopolitico, perché non riesce a imprimere una svolta nei processi diplomatici in corso in questo periodo; sul fronte energetico, come abbiamo constatato dopo la crisi del gas; e sul fronte economico, perché la crescita europea, a fronte di quella USA, cinese e indiana è molto lenta. Questi paradigmi vanno cambiati e il nostro impegno è finalizzato proprio a questo”, lo ha detto Alessandro Tommasi, di Azione, intervenuto a “The Watcher Poll Eu”, il format di The Watcher Post. E ha concluso: “Per giocare un ruolo strategico sulla transizione digitale serviranno enormi investimenti, sia pubblici sia privati. Ma soprattutto certezza della normativa”.