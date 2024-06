europee,-von-der-leyen:-parleremo-a-s&d-e-liberali

“Abbiamo lavorato insieme negli ultimi cinque anni”

Berlino, 10 giu. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che dopo la vittoria del Ppe alle europee, “l’ancora di stabilità” del blocco, dialogherà con i partiti socialdemocratici e i liberali con cui ha lavorato in passato per formare una maggioranza al Parlamento europeo.Parlando a Berlino von der Leyen ha dichiarato che “al centro dello spettro politico esiste ancora una maggioranza a favore di un’Europa forte. In altre parole, il centro ha tenuto”. “Ma – ha ammesso – è anche vero che gli estremismi di destra e di sinistra hanno guadagnato consensi. Questo risultato comporta quindi anche una grande responsabilità per i partiti centristi”.”Nel corso della mia campagna elettorale ho lavorato intensamente per costruire un’ampia ed efficace maggioranza di forze filoeuropee. Per questo ci avvicineremo ora alle grandi famiglie politiche che hanno collaborato nell’ultimo mandato. Questi sono S&D e Renew. Abbiamo lavorato bene insieme negli ultimi cinque anni”, ha aggiunto.