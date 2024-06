europei-atletica,-tamberi-oro-salto-in-alto-e-battocletti-trionfa-nei-10mila

(Adnkronos) –

Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto maschile, Nadia Battocletti d’oro nei 10mila metri femminili. Altri 2 trionfi per l’Italia agli Europei di atletica leggera di Roma: gli azzurri arrivano a quota 10 medaglie d’oro nella rassegna continentale.

Tamberi si conferma campione europeo superando prima i 2,31 e poi, con l’oro al collo, decolla volando oltre l’asticella a 2,34. Tutto finito? Macché, anche i 2,37 vengono scavalcati: record dei campionati, miglior misura dell’anno.

Battocletti si impone in 30’51”32, nuovo record italiano. L’azzurra domina la gara e completa una straordinaria doppietta dopo il trionfo nei 5mila. L’atleta trentina stacca tutte le rivali nell’ultimo giro chiudendo davanti all’olandese Diane Van Es (30’57”24) e alla britannica Megan Keith in (31’04”77). Quarta l’altra azzurra Federica Del Buono in (31’25”41) e sesta Elisa Palmero in 31’38”45.

Alessandro Sibilio vola nei 400 ostacoli e conquista la medaglia d’argento. L’azzurro chiude con il tempo di 47″50 nuovo record italiano. L’orova al norvegese Karsten Warholm in 46″98 e il bronzo allo svedese Carl Bengtstrom in 47″94.